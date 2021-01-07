Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden Trump'ı bakın neyle suçladı /07 Ocak 2021 22:44

Joe Biden Trump'ı bakın neyle suçladı

Kongre binasını basan göstericileri 'yerel teröristler' olarak nitelendiren ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, mevut ABD Başkanı Donald Trump'ı da kongre binasına yapılan saldırıyı teşvik etmekle suçladı.

SHABER3.COM

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, dün protestocular tarafından Kongre binasına yapılan saldırıyı Başkan Donald Trump'ın teşvik ettiğini söyledi. 

Delaware'in Wilmington kentinde konuşan Biden, olayları "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendirirken demokrasiye saldırı yapıldığını söyledi. Biden, Kongre binasına giren isyancılara "yerel teröristler" olarak hitap etti.

Biden, "Kongre'deki protestoyu yapanlar Siyah Canlar Kıymetlidir (Black Lives Matter) grubu olsa Kapitol'ü basan çeteden çok daha farklı muamele görürdü. Kimse bana bunun aksini söyleyemez" diye konuştu.

"Trump, ABD seçmenini susturmak için bir çete kullanmaya çalıştı" diyen Biden, Kongre'ye yapılan saldırıya "Başkan'ın demokrasiye yaptığı saldırıların" yol açtığını ifade etti.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'ı Trump'tan devralacak olan Biden, "ABD başkanları yaslardan muaf değildir" dedi.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

Biden'ın Adalet Bakanı adayı Garland

Biden, aynı konuşmada Hâkim Merrick B. Garland'ı kabinesinde Adalet Bakanı olarak görev yapmak üzere aday gösterdiğini ifade etti. 

Biden, Garland'ın "Başkanın kişisel avukatı değil, halkın avukatı olacağını" söyledi.

Garland mevcut olarak DC Temyiz Mahkemesi'nde görev yapıyor. 44. ABD Başkanı Barack Obama, 2016 yılında Garland'ı Yüksek Mahkeme'ye aday göstermişti ancak Cumhuriyetçiler Senato'daki oylamada göreve gelmesini önlemişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Joe Biden Trump'ı bakın neyle suçladı Sonraki Haber >>

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:07