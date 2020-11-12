Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden, Trump'ın akıbetini açıkladı /12 Kasım 2020 19:28

Joe Biden, Trump'ın akıbetini açıkladı

ABD'de başkan olarak seçilen Demokrat Joe Biden, "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" sözleriyle yanıt verdi.

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ABD başkanlık seçiminde hile iddiasıyla sonuçları kabul etmeyi reddeden Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkıp çıkmayacağı tartışılıyor. CNN TÜRK'ün aktardığına göre Biden,"Trump, Beyaz Sarayı bırakacak mı?" sorusuna karşılık olarak; "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" yanıtını verdi. 

Donald Trump yasal ve meşru yolları kullanarak itiraz hakkını elinde bulunduruyor ancak delil sunamazsa 20 Ocak'ta Joe Biden görevine başlayacak. Yemin töreni gerçekleştikten sonra eski başkanın Oval Ofis'i boşaltması gerekiyor. Trump'ın bu durumu reddetmesi durumunda zorla çıkarılması gündeme gelebilir.

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