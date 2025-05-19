Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden'a kanser teşhisi kondu /19 Mayıs 2025 09:42

Joe Biden'a kanser teşhisi kondu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserine yakalandığı açıklandı. Başkan Trump, Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

SHABER3.COM

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi kondu. 82 yaşındaki eski Başkan'ın ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, prostat kanserinin "saldırgan bir türü" olduğu ve kemiklere de yayıldığı belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada, "Hastalığın saldırgan bir türü olmasına rağmen, kanserin hormona duyarlı olması etkili bir tedaviye olanak sağlıyor. Başkan ve ailesi doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini değerlendiriyor" denildi. Açıklamada, Biden'ın idrar yollarıyla ilgili sıkıntılar yaşaması ve prostatta bir nodül bulunması sonrasında kanser teşhisinin 16 Mayıs Cuma günü konduğu aktarıldı.

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan yaygın bir şekilde kullanılan hormon terapisi ise hastalığı iyileştirmiyor ancak kanserin yayılmasını yavaşlatıyor.

2021 yılında başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Ocak ayında görevini Donald Trump'a devretmişti. Demokrat Partili siyasetçi, ABD'de Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde yeniden adaylığı koymuş, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile katıldığı televizyon münazarasındaki performansı sonrasında yaşı ve sağlığı ilgili endişeler artmıştı. Biden, partisinden gelen baskılar sonucunda Temmuz 2024'te adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine seçimlerde Demokratların adayı eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris olmuş ancak Trump karşısında seçimleri kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Joe Biden'a kanser teşhisi kondu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:00