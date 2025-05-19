Joe Biden'a kanser teşhisi kondu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi kondu. 82 yaşındaki eski Başkan'ın ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, prostat kanserinin "saldırgan bir türü" olduğu ve kemiklere de yayıldığı belirtildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada, "Hastalığın saldırgan bir türü olmasına rağmen, kanserin hormona duyarlı olması etkili bir tedaviye olanak sağlıyor. Başkan ve ailesi doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini değerlendiriyor" denildi. Açıklamada, Biden'ın idrar yollarıyla ilgili sıkıntılar yaşaması ve prostatta bir nodül bulunması sonrasında kanser teşhisinin 16 Mayıs Cuma günü konduğu aktarıldı.





Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan yaygın bir şekilde kullanılan hormon terapisi ise hastalığı iyileştirmiyor ancak kanserin yayılmasını yavaşlatıyor.





2021 yılında başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Ocak ayında görevini Donald Trump'a devretmişti. Demokrat Partili siyasetçi, ABD'de Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde yeniden adaylığı koymuş, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile katıldığı televizyon münazarasındaki performansı sonrasında yaşı ve sağlığı ilgili endişeler artmıştı. Biden, partisinden gelen baskılar sonucunda Temmuz 2024'te adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine seçimlerde Demokratların adayı eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris olmuş ancak Trump karşısında seçimleri kaybetmişti.