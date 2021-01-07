Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden'dan Donald Trump'a çağrı /07 Ocak 2021 00:25

Joe Biden'dan Donald Trump'a çağrı

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin kongre binasını basmaları sonrasında kameraların karşısına geçerek bir açıklamada bulunan seçilmiş Başkan Joe Biden'ın, "Trump'a sesleniyorum: Naklen yayına çıkın ve yemininizi yerine getirin. Kongre'deki kuşatmaya son verin. Bu bir protesto değil, bu bir kalkışmadır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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ABD'nin Seçilmiş Başkan'ı Joe Biden, Trump destekçisi göstericilerin ABD Kongresi'ni basmasına ilişkin açıklama yapıyor.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Demokrasimiz görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda böyle bir şey görmedik. Bir özgürlük anıtında böyle bir saldırı izliyoruz.

Hukukun üstünlüğüne tarihimizde birkaç defa gördüğümüz türde bir saldırı var.

Çok açık konuşayım. Kongre'deki görüşler gerçek ABD'yi, bizim kim olduğumuzu temsil etmiyor. Hukuksuzluğa inanan birkaç aşırılıkçı görüyoruz.

Bu olaylar hemen sona ermeli. Bu çeteye geri çekilmeleri ve demokrasinin işlemesine izin vermeleri çağrısı yapıyorum. Daha önce de dedim; iyi de olsa kötü de olsa bir başkanı sözleri önemlidir.

Trump'a sesleniyorum: Naklen yayına çıkın ve yemininizi yerine getirin. Kongre'deki kuşatmaya son verin.

Bu bir protesto değil, bu bir kalkışmadır. Tüm dünya bizi izliyor.

Bugün, bize acı bir şekilde şunu hatırlattı: Demokrasi kırılgandır, onu korumak için iyi niyetli insanlar, ayağa kalkmaktan korkmayan, güç peşinde olmayan liderler gerektirir."
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