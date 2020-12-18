Samanyolu Haber /Dünya / Joe Bİden'dan koronavirüs aşısı kararı /18 Aralık 2020 22:53

Joe Bİden'dan koronavirüs aşısı kararı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın Pazartesi günü eşi Jill Biden ile kameralar önünde koronavirüs aşısı olacağı belirtildi.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Covid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın Pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.
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