Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama! /25 Ocak 2023 23:54

Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, Ukrayna'ya verilecek 31 Abrams tankının bu ülkenin Rusya ile savaşında savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

SHABER3.COM

Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna'ya bir Ukrayna taburuna denk gelen 31 adet M1 Abrams tankı temin edileceğini duyurdu.

Tankların Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, "Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları" değerlendirmesinde bulundu.

"TANKLARIN TEMİNATİ ZAMAN ALACAK"
Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti.

"Tankların teminatı zaman alacak" diyen Biden, Ukraynalıların Abrams tanklarını savunmalarına entegre etmeye tamamen hazır olduklarında teslimatın gerçekleştirileceğini aktardı.

Müttefiklerin Ukrayna'ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.

BİDEN’DAN İTTİFAK ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR
Biden, "Şansölye'ye liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Biden, ittifakın diğer üyeleri İngiltere, Hollanda, Kanada, Slovakya, Norveç, Fransa, Polonya, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Finlandiya'ya da Ukrayna'ya gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.

Müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya 8 bin topçu sistem, 2 milyon mermilik mühimmat, 50'den fazla füze sistemi, 3 binden fazla da zırhlı araç desteği sağladıklarını kaydeden Biden, diğer taraftan Rusya'ya yönelik bir taarruz olmadığına, Rus ordusu Rusya'ya dönerse bu savaşın bugün bitebileceğine vurgu yaptı.

Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Biden, dün itibarıyla 11. ayını dolduran savaşta Ukrayna'ya olan desteğin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama! Sonraki Haber >>

Saadet'ten 'Survivor'lı reklam: 'Kimin gideceği artık belli!'

Saadet'ten 'Survivor'lı reklam: 'Kimin gideceği artık belli!'

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:05