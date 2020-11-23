Joe Biden'ın kabinesindeki kişiler açıklandı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın A Takımı şekillenmeye başladı.





Biden'ın Antony Blinken'i Dışişleri Bakanı olarak görevlendirileceği teyit edildi. İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterilecek isim ise Alejandro Mayorkas olacak. Mayorkas bu göreve gelecek ilk Latin olarak tarihe geçecek.





ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kaybettiğini henüz kabul etmese de, ülkenin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden, dış politika ve iç güvenlik ekibini belirledi.





Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğuna getirileceği teyit edildi.





Yine Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan ve CIA'de direktör yardımcılığı görevinde bulunan Avril Haines, Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için tercih ettiği isim oldu. Haines, ABD istihbaratının en tepesine gelen ilk kadın olacak.





Joe Biden, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak ise Linda Thomas Greenfield ile çalışmayı tercih edecek. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na getirmeyi planladığı isim ise Jake Sullivan...





Alejandro Mayorkas'ın ise İç Güvenlik Bakanı olacağı bildirildi. Daha önce bu kurum bünyesinde bakan yardımcılığı yapan Mayorkas, İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Latin olarak tarihe geçecek.





ABD'de Başkan tarafından bakanlık pozisyonlarına aday gösterilen isimlerin Senato'da onaylanması gerekiyor.





Joe Biden'ın iklim konusundaki özel temsilcisi olarak tercih ettiği isimin ise Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry oldu. Kerry'nin bu göreve getirilmesi için Senato onayı gerekmiyor.