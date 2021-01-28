Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden'ın kalem ile imtihanı: Mücadeleyi kalem kazandı /28 Ocak 2021 10:15

Joe Biden'ın kalem ile imtihanı: Mücadeleyi kalem kazandı

Göreve başladığından bu yana bir çok kararname imzalayan yeni ABD Başkanı Biden kameralar önünde ilginç görüntüler de yaşıyor

Biden'ın kalem ile imtihanı

ABD Başkanı Joe Biden, göreve hızlı başladı. Bir bir imzaladığı kararnameler ile Trump'ın izini silmeye çalışıyor. En son imzaladığı kararnameleri  imzalarken kalem ile arasında küçük bir mücadele yaşandı. İmza attığı kalemi cebine koymaya çalışan Biden, cebinin dikişinin sökülmemesi sebebiyle başarılı olamadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda Başkan kalemi daha sonra pantolon cebine koyduğu görülüyor 

Biden,  "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı. 

Biden'ın imzaladığı başkanlık emrinde, federal kurumlara, karbon kirliliğine yol açmayan elektrikli araçlar kullanılması talimatı veriliyor. Aynı emirde, İçişleri Bakanlığına da kamusal alanlarda yeni petrol ve gaz kiralamaları yapılmaması emrediliyor. 


Biden'in imzaladığı kararnamede ise "Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Ofisi" kurulması öngörülüyor. 

Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı. 
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Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

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