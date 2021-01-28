Joe Biden'ın kalem ile imtihanı: Mücadeleyi kalem kazandı

ABD Başkanı Joe Biden, göreve hızlı başladı. Bir bir imzaladığı kararnameler ile Trump'ın izini silmeye çalışıyor. En son imzaladığı kararnameleri imzalarken kalem ile arasında küçük bir mücadele yaşandı. İmza attığı kalemi cebine koymaya çalışan Biden, cebinin dikişinin sökülmemesi sebebiyle başarılı olamadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda Başkan kalemi daha sonra pantolon cebine koyduğu görülüyor





Biden, "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı.





Biden'ın imzaladığı başkanlık emrinde, federal kurumlara, karbon kirliliğine yol açmayan elektrikli araçlar kullanılması talimatı veriliyor. Aynı emirde, İçişleri Bakanlığına da kamusal alanlarda yeni petrol ve gaz kiralamaları yapılmaması emrediliyor.









Biden'in imzaladığı kararnamede ise "Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Ofisi" kurulması öngörülüyor.





Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.