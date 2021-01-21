Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü isim /21 Ocak 2021 22:50

Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü isim

Joe Biden, ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başlamasının ardından takipçileri arasında tek ünlü ismin model ve sunucu Chrissy Teigen olması dikkat çekti.

SHABER3.COM

Joe Biden, 46. ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başladı. Twitter'da 12 kişiyi takip eden Biden'ın tek takip ettiği ünlünün model ve sunucu Chrissy Teigen olması dikkat çekti. 

Twitter’da POTUS adlı resmi hesabın sahibi artık Joe Biden. Biden'ın takip ettiği hesaplar Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler. Ancak takip edilen bir isim çok şaşırtıcıJoe Biden’ın Twitter’da takip ettiği tek ünlü Chrissy Teigen. Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmiyor.

Amerikalı model, televizyon sunucusu ve senarist Teigen, gazeteci Gabe Fleisher’ın bu durumdan bahsettiği tweet’ini paylaşarak “Aman Tanrım” yorumunu yaptı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü isim Sonraki Haber >>

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:04:40