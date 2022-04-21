Samanyolu Haber /Medya / Johnny Depp, eski karısından şiddet gördüğünü açıkladı /21 Nisan 2022 09:39

Johnny Depp, eski karısından şiddet gördüğünü açıkladı

Hollywood aktörü Johnny Depp mahkemede kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'ün evlilikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

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Depp, eski eşi aktris Amber Heard'e açtığı karalama davası kapsamında görülen mahkemenin ikinci gününde ifade verdi.

Evliliklerini "toksik" olarak tanımlayan aktör, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu." şeklinde konuştu.

Heard'ün çatışmaya ve şiddet göstermeye yönelik bir ihtiyaç içinde olduğunu belirten Depp, "Başıma televizyonun kumandasını, yüzüme bir kadeh şarap fırlattı." ifadelerini kullandı.

Johnny Depp mahkemede, 2015 yılında başlayan ve iki yıl süren evliliklerinde Heard tarafından uygulandığını iddia ettiği fiziksel ve sözlü şiddeti anlattı.

İkili arasındaki yargı süreci, 2018 yılında Heard tarafından kaleme alınan ve Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazı sonrası başlamıştı. Heard yazıda aile içi şiddete maruz kaldığını belirtiyordu.

Heard ve Depp birbirine karşılıklı karalama davası açtı.

Depp çarşamba günü görülen mahkemede Heard tarafından kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını reddetti.

Mahkemenin ilk gününde Depp, çocukluğunda annesinin de babasına karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu etki nedeniyle iki yıl evli kaldığını belirtti.
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