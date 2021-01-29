Johnson and Johnson'ın ilaç şirketi aşısının etkinlik oranını açıkladı

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson'a bağlı ilaç firması Janssen, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu.





Belçika merkezli ilaç şirketi, bugün 44 bin kişiyle yapılan Faz 3 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.





Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğu belirtildi.





Şirkete göre aşı, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliyor.





Aşının koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan 501.V2 varyantına karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Denemeler sırasında aşının bu türe karşı 57 etkili olduğu görüldü.



