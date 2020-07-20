Johnson: Aşı bu yıl içinde bulunamayabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu yılın sonuna kadar korona virüsüne karşı başarılı bir aşı geliştirilebileceğine dair bir söz veremeyeceğini söyledi. Johnson, “Henüz o aşamaya gelmedik” dedi.







Sputnik’te yer alan habere göre aşının, yıl sonuna kadar bulunamayabileceğini vurgulayan Johnson, “Bu yıl ya da gelecek yıl, bir aşı elde edeceğimizden yüzde 100 emin olduğumu söylemek, ne yazık ki, sadece bir abartı. Henüz o aşamaya gelmedik” dedi.







90 MİLYON DOZLUK AŞI ANLAŞMASI





Bu arada İngiliz hükümeti, henüz test aşamasında olan aşılar için Alman, Amerikan ve Fransız ilaç şirketleriyle toplam 90 milyon dozluk anlaşmalar yaptı.





Yapılan açıklamada test sürecinin ikinci aşamasında olan ve Alman ilaç şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen potansiyel aşıdan 30 milyon adet tedarik edilmesi için sipariş verildiği belirtildi.





Hükümetin ayrıca Fransız ilaç şirketi Valvena tarafından geliştirilen aşı için de 60 milyon adetlik bir anlaşma imzaladığı, henüz test aşamasında olan aşının başarılı olması durumunda 40 milyon adetlik bir ek bir alım daha yapılabileceği açıklandı.





İlaç firması AstraZeneca tarafından desteklenen aşı çalışmaları hakkında 15 Temmuz’da bir değerlendirmede bulunan İngiliz televizyon kanalı ITV’nin editörlerinden Robert Peston, “Olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir” demişti. İnsanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanan bu aşı adayının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı.