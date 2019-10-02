Teklifle ilgili detay vermekten kaçındığı görülen Boris Johnson, "Avrupa Birliği yetkilileri ile anlaşmaya varmak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. 31 Ekim'de anlaşmalı veya anlaşmasız Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını belirten Johnson "Bizler Avrupa Birliği karşıtı değiliz, Avrupa Birliği'ni seviyoruz" şeklinde konuştu. İngiltere Başbakanı Brüksel ile yeni ilişkiler kurma zamanının geldiğini söyledi.



Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre ikinci referandum yapılması halinde tartışmaların 3 yıl daha uzayacağını belirten Boris Johnson "bırakalım Brexit gerçekleşsin" dedi.





