Samanyolu Haber /Dünya / Johnson Brexit için oy istedi /06 Kasım 2019 19:10

Johnson Brexit için oy istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit'in tamamlanması için Muhafazakar Parti'ye oy verilmesini istedi. İngiltere'de erken seçime gidilme kararı çerçevesine parlamento feshedilirken, Başbakan Boris Johnson Brexit'in gerçekleştirilmesi için Muhafazakar Partiye oy verilmesini istedi.

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Başbakan Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'i Buckingham Sarayı'nda ziyaret ederek, parlamentonun feshedilmesi için izin istedi. Böylece İngiltere'de 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi için süreç de resmen başladı.Saraya giderken aracında kaydedilen görüntüde değerlendirmelerde bulunan Johnson, "Neden bu seçime gidiyoruz? Tek bir sebep var, o da parlamentonun kötürüm olması. Harika bir Brexit anlaşmamız vardı ancak parlamentodan geçmedi." dedi.

"OCAK AYINDA DA AYRILACAĞIZ"

Brexit'in tamamlanması için Muhafazakar Partiye oy verilmesini isteyen Johnson, "İlk gün anlaşmayı parlamentoya tekrar getirip oylayacağız ve ocak ayında da (Avrupa Birliği'nden) ayrılacağız." ifadesini kullandı.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı. 
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