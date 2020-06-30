Johnson: COVID-19 bize felaket oldu

Salgında 43 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda. Kendisi de koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan Johnson, “Sözümüzü sakınmayalım. Pandemi, ülke için tam bir kabus oldu, büyük bir şok yaşadık. Ancak böyle zamanlarda değişmek ve işleri iyileştirmek için fırsatlar yakalarsınız” dedi.







İngiliz Başbakan “Şimdi ülkemize ihtiyacımız olan becerileri, altyapıyı ve uzun vadeli yatırımı kazandırmak için uygun bir zaman” diyerek eğitim ve inşaat sektörlerindeki altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yapılacağı vaadinde bulundu.





Uzmanlar ise bu yatırımlar için paranın nereden geleceğini sorguluyor. Zira İngiltere pandemiden dolayı ekonomik durgunlukla karşı karşıya ve İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2020'nin ilk yarısını, sene başına göre yüzde 20 daha küçük bitirebileceği tahmininde bulundu.







Buna ek olarak sene sonunda Brexit geçiş döneminin sona ermesiyle 27 ülkeden oluşan bloğun pazarından ayrılacak olan İngiltere diğer bir ekonomik şokla karşı karşıya.





AB ile yeni bir ticaret anlaşması için yapılan müzakerelerde, balıkçılık ve avlanma hakları, rekabet dahil olmak üzere büyük meselelerde görüş ayrılıkları söz konusu. Yıl sonuna kadar herhangi bir anlaşmaya varılamazsa İngiltere, en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ile gümrük vergisi gibi engellerle karşı karşıya kalacak.