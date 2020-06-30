Samanyolu Haber /Dünya / Johnson: COVID-19 bize felaket oldu /30 Haziran 2020 11:02

Johnson: COVID-19 bize felaket oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs krizinin ülke için bir “felaket” olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Salgında 43 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda. Kendisi de koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan Johnson, “Sözümüzü sakınmayalım. Pandemi, ülke için tam bir kabus oldu, büyük bir şok yaşadık. Ancak böyle zamanlarda değişmek ve işleri iyileştirmek için fırsatlar yakalarsınız” dedi.

İngiliz Başbakan “Şimdi ülkemize ihtiyacımız olan becerileri, altyapıyı ve uzun vadeli yatırımı kazandırmak için uygun bir zaman” diyerek eğitim ve inşaat sektörlerindeki altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yapılacağı vaadinde bulundu.

Uzmanlar ise bu yatırımlar için paranın nereden geleceğini sorguluyor. Zira İngiltere pandemiden dolayı ekonomik durgunlukla karşı karşıya ve İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2020'nin ilk yarısını, sene başına göre yüzde 20 daha küçük bitirebileceği tahmininde bulundu.

Buna ek olarak sene sonunda Brexit geçiş döneminin sona ermesiyle 27 ülkeden oluşan bloğun pazarından ayrılacak olan İngiltere diğer bir ekonomik şokla karşı karşıya.

AB ile yeni bir ticaret anlaşması için yapılan müzakerelerde, balıkçılık ve avlanma hakları, rekabet dahil olmak üzere büyük meselelerde görüş ayrılıkları söz konusu. Yıl sonuna kadar herhangi bir anlaşmaya varılamazsa İngiltere, en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ile gümrük vergisi gibi engellerle karşı karşıya kalacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Johnson: COVID-19 bize felaket oldu Sonraki Haber >>

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:35