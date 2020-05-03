Samanyolu Haber /Dünya / Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı /03 Mayıs 2020 10:05

Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede yoğun bakımda tutulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırlandıklarını iddia etti.

SHABER3.COM

The Sun on Sunday gazetesine konuşan Johnson, hayatta kalması için kendisine "litrelerce oksijen" verildiğini açıkladı.

Johnson, hayatını kurtardıklarını vurguladığı Londra'daki St Thomas Hastanesi'nin "harika" doktorlarına teşekkür etti.

‘DOKTORLAR İŞLERİN KÖTÜYE GİTMESİ DURUMUNDA TÜM HAZIRLIKLARI YAPMIŞTI’

"Zor ve tuhaf bir andı. Bunu inkar etmeyeceğim. Doktorlar, 'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoyla karşı karşıyaydı ve buna ilişkin bir strateji geliştirmişlerdi" diyen Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi bir durumda değildim. Acil durum planları yapıldığının farkındaydım. Doktorlar işlerin kötü gitmesi halinde nelerin yapılması gerektiğine dair tüm hazırlıkları tamamlamışlardı.”

‘ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM’

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Johnson koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası başta durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamadığını, hastaneye de gitmek istemediğini söyledi.

Johnson daha sonraki aşamalarda bir ara öleceğini düşündüğünü, iyileştikten sonra ise çok daha fazla acı çeken kişiler olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış, Johnson, 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yoğun bakıma alınmıştı. 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan Johnson, 12 Nisan'da da taburcu olmuştu.  29 Nisan'da Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Çift çocuklarına Wilfred Lawrie Nicholas adını verdi. Wilfred, Boris Johnson'ın; Lawrie ise Carrie Symonds'ın dedesinin adı. Boris Johnson'ın yoğun bakımda hayatını kurtaran doktorların adları ise Nicholas Price ve Nicholas Hart'tı. Johnson-Symonds çifti çocuklarına verdikleri adla iki doktoru unutmayacaklarının bir göstergesi olarak görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı Sonraki Haber >>

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:05