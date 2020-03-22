Johnson durumun ciddiyetini anladı: İtalya'dan sadece 2-3 hafta gerideyiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde kutlanan anneler günü mesajı kapsamında vatandaşlarını evden çıkmamaları konusunda uyardı.







İngiltere'nin sağlık sisteminin kapasitesini doldurmaya başladığını söyleyen Johnson, İngiltere'nin İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisinde olduğunu söyledi:





''İtalya'nın süper bir sağlık sistemi var. Buna rağmen doktorlar ve hemşireler taleplere yetişemez durumda. İtalya'da ölenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor ve yükseliyor. Eğer beraber hareket etmezsek, kahramanca ulusal adımlar atmazsak, bizim sağlık sistemimizin de kapasitesini doldurması an meselesi olacak. Bu yüzden ülke olarak ne barış ne savaş zamanında görülen önlemleri aldık.''