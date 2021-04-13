Samanyolu Haber /Dünya / Johnson & Johnson aşısı Güney Afrika'da askıya alındı /13 Nisan 2021 23:29

Johnson & Johnson aşısı Güney Afrika'da askıya alındı

Johnson & Johnson uzmanlarınca geliştirilen koronavirüs aşısının Güney Afrika'da piyasaya sürülmeyeceği ifade edildi.

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Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Güney Afrika’nın Johnson & Johnson’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşısının piyasaya sürülmesini askıya aldığını belirtti.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın ABD tarafından bildirilen potansiyel kan pıhtısı riskleri nedeniyle Johnson & Johnson Koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasaya sürülmesini askıya aldığını belirtti. Bakan Mkhize, "Kan pıhtılaşmalarının gelişimi ile Johnson & Johnson aşısı arasındaki nedensel ilişki yeterince incelenene kadar aşıların piyasaya sürülmesini gönüllü olarak askıya almaya karar verdik" dedi.

Mkhize, Güney Afrika'da aşılanmış vatandaşlar arasında kan pıhtılaşması vakasının tespit edilmemesine rağmen, FDA'nın tavsiyesinin "hafife alınmaması gerektiğine" dikkat çekerek, "Görüşmelerin yalnızca birkaç gün süreceğini umuyoruz. Elimizdeki ön kaynaklar göz önüne alındığında, bilim adamlarımız FDA kararının yalnızca ihtiyati tedbir temelinde olduğundan eminler ve bunun Johnson & Johnson aşısının tamamen geri çekilmesiyle sonuçlanmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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