Samanyolu Haber /Sağlık / Johnson & Johnson'ın bebek ürürününde kanser şüphesi: Artık üretmeyecek /13 Ağustos 2022 10:20

Johnson & Johnson'ın bebek ürürününde kanser şüphesi: Artık üretmeyecek

Johnson & Johnson bebekler için talk bazlı pudra üretimini ve satışını küresel çapta tamamen durduracağını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli şirketten yapılan açıklamada, "Dünya çapında yaptığımız portföy değerlendirmesi kapsamında, ticari olarak tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası portföyüne geçiş yapma kararı aldık. Bu dönüşümün bir sonucu olarak 2023'te küresel ölçekte Johnson's talk bazlı bebek pudrası üretimi ve satışı durdurulacak" ifadeleri kullanıldı.

Şirkete, kansere yol açtığı öne sürülen Johnson's bebek pudrası da dahil talk minerali bazlı ürünleri nedeniyle on binlerce dava açılmıştı.

Johnson & Johnson iki yıl önce Kanada ve ABD'de ürünün güvenliğine ilişkin "yanlış bilgiler" ve yasal zorluklar nedeniyle talebin azaldığını söyleyerek talk bazlı pudra satışını durdurmuştu.

Şirket daha önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından talk bazlı bebek pudralarında kanserojen asbest mineralinin tespit edilmesinin ardından 33 bin kutu bebek pudrasını geri çağıracağını açıklamıştı.

Öte yandan Johnson & Johnson hala talk bazlı ürünlerinin güvenli olduğunu savunuyor. Yapılan açıklamada, "Kozmetik talk ürünlerinin güvenliğine dair duruşumuz değişmedi. Dünyanın dört bir yanındaki tıp uzmanlarının talk bazlı Johnson's bebek pudrasının güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını doğrulayan onlarca yıllık bağımsız bilimsel analizlerinin arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.
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