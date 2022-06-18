Johnson Kiev'de: 'Savaşın denklemini değiştirebilecek askeri eğitim programı önerdim'

Johnson, Ukrayna güçleri için, savaşın "denklemini değiştirebileceğini" söylediği bir askeri eğitim programı açıkladı.







BBC Türçe'nin haberine göre başbakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere önderliğindeki programın her 120 günde 10,000 askeri eğitme potansiyeline sahip olacağı belirtildi.





Johnson'ı Kiev'de karşılayan Zelenskiy, onu ülkesinin "büyük dostu" olarak tanımladı.





Bu, Başbakan Johnson'ın Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Ukrayna'ya yaptığı ikinci ziyaret oldu.





Sürpriz ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Johnson, ziyaretinin İngiltere'nin Ukrayna halkının yanında olduğuna dair açık ve net bir mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.







Johnson, "Ukraynalı askerler ülkenizin egemenliğini savunmak için İngiltere füzelerini ateşlerken, aynı zamanda kanıksadığımız özgürlükleri de savunuyorlar. İşte bu nedenle Başkan Zelenskiy'e bu savaşın denklemini değiştirebilecek yeni ve büyük bir askeri eğitim programı önerdim" dedi.





Başbakanlıktan yapılan açıklamada, programın İngiliz uzmanlığıyla Ukrayna ordusunu eğiteceği ve "konuşlanmalarını hızlandırmalarına, güçlerini yeniden inşa etmelerine ve direnişlerini arttırmalarına" olanak sağlayacağı kaydedildi.





Askerlerin "cephede savaş kazanma becerilerinin yanı sıra temel tıbbi eğitim, siber güvenlik ve patlayıcılara karşı taktikler" öğreneceği vurgulandı.





Hükümet, programa uluslararası ortakların da davet edileceğini ekledi.





Teklifin Zelenskiy tarafından kabul edilmesi halinde, Ukrayna dışında gerçekleştirilmesi beklenen eğitim operasyonunun boyutu hakkında görüşmeler yapılacağı ifade edildi.





Daha önceki Orbital Operasyonu kapsamında İngiltere 2015'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar 22,000'den fazla Ukraynalı personeli eğitmişti.





Başbakanlık açıklamasında, iki liderin ayrıca İngiltere'nin "tahıl ablukasının sona erdirilmesinde nasıl önemli bir rol oynayabileceğini" de görüştükleri belirtildi.







Johnson ziyaretini Ukrayna Cumhurbaşkanı ile çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak duyurdu; "Sayın Başkan, Volodimir. Yeniden Kiev'de olmak çok güzel" diye yazdı.





Zelenskiy'nin Telegram hesabından paylaşılan mesajda da "Günlerdir süren bu savaş Büyük Britanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sağlam ve kararlı olduğunu kanıtlamıştır. Ülkemizin büyük dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de görmekten memnuniyet duyuyoruz" denildi.





Başbakan Johnson, Doncaster'da bir grup Muhafazakâr milletvekilinin düzenlediği bir konferansa katılacaktı; ancak Kiev'e gitmek üzere ziyaretini iptal etti.





Johnson'ın ziyareti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerin Ukrayna ziyaretlerinin ardından gerçekleşti.





Bu ziyaretler sonrasında Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi teklifini desteklemesi, Ukrayna'yı bloğa bir adım daha yaklaştırdı.