Johnson üç aşamalı Covid-19 planı yayınladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hazırladığı planı Avam Kamarası'nda açıkladı. Plan kapsamında ilk olarak Çarşamba günü Liverpool'daki tüm publar, barlar ve bahis dükkanları kapatılacak.







Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.





SOSYALLEŞMELERİ ENGELLENECEK





Alınan önlemler çerçevesinde üçlü önlemler şu şekilde belirleniyor:





Halen İngiltere'nin büyük bölümünü kapsayan ve "orta tehdit" değerlendirmesi yapılan yerlerde, şu anda uygulanan genel önlemler devam edecek. Buralarda toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu, restoran ve barların 22.00'de kapanması ve ayrı evlerden en fazla altı kişinin bir araya gelebilmesi kuralları uygulanıyor.





"Yüksek uyarı seviyesinin" belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceği ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağı kaydedildi.





Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin yüksek uyarı seviyesinin olduğu bölgeler içerisine alındığını bildirdi.





"Çok yüksek tehdit" altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.





'TEK TİP SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YOK'





Başbakan Johnson konuşmasına, niçin ülke çapında geçerli olacak tek tip sokağa çıkma kısıtlaması planı ilan etmediğini açıklayarak başladı. Johnson "Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum" dedi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.





Bu yaklaşıma karşı hiç önlem almamayı savunanların da olduğunu belirten Johnson, "Fakat bu yolu izler ve virüsün yolunu açarsak, hesaplamalar sadece büyük can kaybı vereceğimize değil ama aynı zamanda sağlık sistemimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz üzerinde ağır bir baskı oluşacağına ve kanser, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkların tedavisinin sürdürülemeyeceğine işaret ediyor" dedi.





GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR





Avrupa'da Covid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.





İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.





Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.





Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.





Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.





Önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 kat artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.