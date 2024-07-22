Samanyolu Haber /Dünya / Johnson: Ukrayna özgür bir ülke olarak tanınmalı /22 Temmuz 2024 12:41

Johnson: Ukrayna özgür bir ülke olarak tanınmalı

İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson Ukrayna’nın 1991 sınır talebinden vazgeçmek zorunda kalabileceğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Boris Johnson, Daily Mail’de yayınlanan bir makalesinde, Donald Trump’ın yeniden seçilmesi halinde Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirebileceğini belirtti.

Johnson, barışın sağlanması için Rusya’nın en azından 2022’deki mevcut sınırlara geri çekilmesi gerektiğini ve Ukrayna’nın geri kalanının ise “özgür bir ülke olarak tanınması” gerektiğini savundu.

Johnson, Ukrayna’nın kalıcı bir barış için 1991 sınırlarına dönme talebinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Johnson’a göre, Trump yeniden başkan seçildiğinde Ukrayna’daki çatışmayı Batı ve Kiev için uygun şartlarla sonlandırabilir. Johnson, “Rusya en azından 24 Şubat 2022 öncesi sınırlara çekilmeli ve Ukrayna, AB ve NATO içinde özgür bir ülke olarak tanınmalı” dedi. Ayrıca, Trump’ın Ukrayna’ya tam destek vermesi ve Kiev’e askeri yardımı artırması gerektiğini belirtti.

Daily Mail’deki makalede, Johnson, Trump’ın Beyaz Saray’a döndüğünde Ukrayna ordusunun uzun menzilli silah kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırabileceğine inandığını yazdı. Johnson, Ukrayna ordusunun Rus ordusunu geri çekmesinin ardından Trump’ın bir anlaşma teklif edebileceğini öne sürdü.

Johnson’a göre, çatışmanın çözümü, Şubat 2022’den önce var olan Ukrayna sınırları içinde sona erebilir. “Gelecekteki çatışma ve belirsizlikten kaçınmak için Ukrayna’nın geri kalanının AB ve NATO içinde özgür bir ülke olarak tanınması gerekiyor” diye yazdı Johnson.
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