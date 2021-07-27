Samanyolu Haber /Sağlık / Johnson: Vakaların azalmasına kanmayın /27 Temmuz 2021 19:29

Johnson: Vakaların azalmasına kanmayın

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü vakalarındaki son altı günlük düşüşten dolayı halkın coşkuya kapılmaması gerektiği konusunda uyarırken, ülkenin en önemli epidemiyologlarından biriyse corona virüsü salgınının birkaç ay içinde sona erebileceğini belirtti.

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İngiltere’deki kısıtlamaları kaldıran Başbakan Johnson, pek çok kişinin aşılanmış olmasından dolayı İngiliz ekonomisini tekrar canlandırabileceğine inanıyor.

İngiltere’de üst üste altı gündür günlük corona virüsü vaka sayısı düşüyor olsa da Johnson corona virüsü salgınının henüz bitmediğini vurguladı.

“Altı gündür iyi rakamların geldiğini açık bir şekilde fark ettim fakat bu konuda erken sonuçlara kapılmamamız çok ama çok önemli” diyen Johnson, “Halk çok temkinli kalmak zorunda; hükümetin de yaklaşımı böyle olacak” dedi.

Johnson, İngiltere’deki corona virüsü kısıtlamalarını 19 Temmuz’da kaldırdı. Kısıtlamalar kaldırılmadan iki gün öncesinde günlük yeni vaka sayısı 54.674 ile zirve yaptı. Ancak o zamandan beri belirgin bir şekilde düşen vaka sayısı dün 24.950 oldu.
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