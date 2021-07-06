Samanyolu Haber /Dünya / Johnson: Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz /06 Temmuz 2021 22:07

Johnson: Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz

Koronavirüs konusunda açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'İngiltere virüsle yaşamayı öğrenmeli' dedi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Johnson, bu ayın sonlarına doğru Covid-19'a karşı maske ve sosyal mesafe kurallarını kaldırmayı planladıklarını açıkladı. Johnson 'İngiltere virüsle yaşamayı öğrenmeli' dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu ayın sonlarına doğru Covid-19'a karşı maske ve sosyal mesafe kurallarını kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Johnson, "Kısıtlamaların kaldırılmasının son aşamasında yasal kontrollerin yerini kişisel sorumluluk alacak" dedi. Kısıtlamaların 19 Temmuz tarihinde kaldırılmasının planlandığını söyleyen Johnson, nihai kararın 12 Temmuz'da verileceğini söyledi.

Buna göre, bu ayın sonunda maske yasağı tamamen kalkması planlanırken, toplu ulaşım gibi kapalı alanlarda maskelerin takılması önerilecek. Bununla birlikte, bar, restoran ve gece kulüplerine dönük kısıtlamalar da kalkacak.

Johnson, "İngiltere virüsle yaşamayı öğrenmeli. Pandeminin bitmekten uzak olduğunu belirtmek istiyorum. ne yazık ki daha çok koronavirüs ölümlerine kendimizi hazırlamak zorundayız. Ancak önümüzdeki haftalarda yaz döneminde açılamazsak, kendimize 'ne zaman normale dönebiliriz' diye sormamız gerekir " ifadelerini kullandı.

İngiltere'de pandeminin başından bu yana 128 bin Covid-19 kaynaklı ölüm görüldü. İngiltere Avrupa'da ölüm sayısında Rusya'nın arkasından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede koronavirüsün delta varyantının görülmesi nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede şu ana kadar yetişkin nüfusun yüzde 86'sının tek doz aşı olduğu, yüzde 64'ününse aşılama sürecini tamamladığı bildirildi.
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