Johnson'dan Afganistan'daki müttefiklerine söz

Johnson 311 İngiltere'ye yerleştirilmeye uygun Afgan'ın zamanında tahliye edilmediğini, İngiltere'nin Taliban'a ülke dışına güvenli yollar sağlamak için "ekonomik ve diplomatik baskı" uygulayacağını dile getirdi.







MUHALEFETTEN TEPKİ





İşçi partisi lideri Keir Starmer, bunu Başbakan'ın "liderlik eksikliği" olarak tanımladı.Keir, hükümetin Afganistan'da tam olarak kaç İngiliz vatandaşının kaldığını bilmemesinin "ulusal bir rezalet" olduğunu da sözlerine ekledi.





Johnson, ayrı bir mülteci programı kapsamında İngiltere'ye kabul edilen Afganların süresiz olarak kalmalarına izin verileceğini doğruladı.Hükümetin kısa süre içinde konaklama ve okul yerleri için finansman ayıracak.Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden önceki son iki hafta içinde İngiltere'ye gelmeye uygun yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi, bunların içinde İngiliz kuvvetleriyle birlikte çalışmış 8 bin Afgan da bulunuyor.





Ancak hükümet, geride kalanların sayısının kesin olarak bilinemeyeceğini itiraf etti.Hükümet, önümüzdeki beş yıl içinde 5 bin mülteci olmak üzere İngiltere'ye 20 bin mülteci getirme sözü verdi.