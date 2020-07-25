Samanyolu Haber /Dünya / Johnson'dan aşı karşıtlarına: Bunlar kaçık /25 Temmuz 2020 10:44

Johnson'dan aşı karşıtlarına: Bunlar kaçık

Bulanı hem kurtarıcı hem de zengin edecek koronavirüs aşısıyla ilgili Oxford'dan olumlu haberler gelirken, sürü bağışıklığı uygulatırken Kovid-19'a yakalanan Britanya Başbakanı da aşı karşıtları için "Bunlar kaçık" dedi.

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Britanya Başbakanı Boris Johnson aşı karşıtlığına sert çıktı.

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca şirketiyle birlikte yürüttüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmasının insanlarla klinik deneylerde bağışıklık sistemini işlettiği haberleri gelirken, BoJo, aşı karşıtlarını 'kaçıklar' diye niteledi.

Londra'da bir tıp merkezinde konuşan Muhafazakar Partili Başbakan, "Şimdi tüm bu aşı karşıtları çıktı, değil mi, bunlar kaçık, bunlar kaçık" dedi. 

'Herkes grip aşısı olsun'

Haziran sonunda düzenlenen YouGov anketine katılan Britanyalıların altıda biri, bulunur ve piyasaya çıkarsa, Kovid-19 aşısı kesinlikle ya da muhtemelen yaptırmayacaklarını söyledi.  

Johnson ise Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) kışın ikinci Kovid-19 dalgasının patlak vermesi halinde hizmete yetişemeyeceğine dikkat çekerek Britanya'da herkesin grip aşısı olması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte 2021 ortasında Kovid-19'u geride bırakma umudunu dile getirdi. 
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