Joker'den hasılat rekoru

Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği ve ona Robert De Niro’nun eşlik ettiği yapım ilk gün dünya çapında 24.6 milyon dolarlık hasılat elde ederek perşembe günü açılış rekorunu kırmıştı.







Bundan önceki rekor 2018 Ekim’inde gösterime giren Venom: Zehirli Öfke filmine aitti. Sony’nin süper kahraman filmi Venom ilk gün 10 milyon dolarlık gişe elde ederken, hafta sonu ise 80 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.





ABD’de Joker için güvenlik önlemleri artırıldı





Yönetmenliğini Hangover’dan tanıdığımız Todd Phillips’in üstlendiği Joker’ın olay örgüsünde ‘zihinsel sorunları olan bir suikastçi’nin olması ve daha önce ‘Batman, The Dark Knight Rises’ın gösteriminde yaşanan silahlı saldırı sebebiyle filmin şiddeti tetikleyebileceği endişesi yaşanmıştı.





Konuyla ilgili önlemini alan Los Angeles ve New York polisi sinema salonlarındaki denetimlerini artırırken, filme maske ya da makyajla girmek yasaklandı.





‘Altın Aslan’ kazanan Joker, Aurora’da gösterime girmedi





ABD’nin Colorado eyaletinin Aurora şehrinde 2012’de gösterime giren “Batman, The Dark Knight Rises” filminin gösteriminde meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişi ölmüş ve 70 kişi de yaralanmıştı.





Joker filminin aradan 7 sene sonra gösterime girmesi bu saldırıda yakınlarını kaybeden aileler tarafından da eleştirilmişti. Joker, bu sebeple Aurora’daki sinema salonlarında gösterime girmedi.





Alışılmadık bir portre ve süper kahraman filmi olan Joker, eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali’nde ‘en iyi film’ ödülünü alarak Altın Aslan heykelciği kazanmış ve sinema eleştirmenlerini şaşırtmıştı.