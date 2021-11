Jon Pahl, Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi’ni Atina’lılara anlattı

İngilizce - Yunanca simültane tercüme yapılan toplantıya Jon Pahl, ‘Demokrasinin ana vatanında sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum’ diyerek başladı. Pahl, Fethullah Gülen’in, doğduğu Erzurum’un Korucuk köyünden başlayan ve tüm dünyayı saran vizyonunu ve Demokratik toplumlarda Gülen Hareketi’nin gelişme imkanının ne kadar fazla olduğunu anlattı.







Dünya çapındaki Hizmet kurumlarının pek çoğunu yerinde ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getiren Pahl, Fethullah Gülen ve Hizmet hareketinin ana çıkış ve motivasyon kaynağının ‘HOŞGÖRÜ’ olduğunu vurguladı.





Pahl, Türkçe telaffuz ederek söylediği HOŞGÖRÜ kelimesinin, İngilizce karşılığı olarak gösterilen TOLERANS (tolerance) kelimesinin Hoşgörü kelimesini karşılamaktan son derece uzak olduğunu, Hoşgörü kelimesinin içinde insanları oldukları gibi kabul etmenin, onları anlamaya çalışmanın, herkesi kendi konumunda kabul etmenin yanı sıra Allah’ın sevgi dolu ve şefkatli bakışlarının bir benzeri ile insanlara bakmak anlamına da geldiğini söyledi.









KİTAP FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?





Pahl’ın bir önceki araştırması ve kitabının konusu, ‘din ve şiddet’ üzerineydi. Siyasetçilerin din’i kullanarak bunu nasıl şiddete dönüştürdüğü dehşet içinde gördüğünü söyleyen Pahl, bunun tersinin de araştırmaya değer bir fikir olduğu fikrinden yola çıkarak ‘Dünyaya barış ve mutluluk getirmek için çalışan dini akımlar’ üzerine yoğunlaştığı bir sırada Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi ile tanıştığını anlattı.





Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi felsefesinden çok etkilendiğini belirten Pahl, Sadece bu konu ile ilgili bir çalışmaya odaklandığını anlatıyor.





Gülen’in, dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanın Martin Luther King ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi gibi dünyada barışın sevgi ve hoşgörünün yayılması için mücadele verdiğini ancak tıpkı bu liderler gibi, baskıcı ve diktatoryal Erdoğan Rejimi tarafından baskıya maruz kaldığını, bundan da derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.





Gülen Hareketi’nin Baskıcı ve diktatoryal Erdoğan rejimi tarafından nasıl baskı altına alınarak şeytanlaştırıldığını, ana okulundan üniversiteye kadar binlerce eğitim kurumu, gazete, hastane ve insani yardım kuruluşlarına, Gülen Hareketi destekçisi binlerce iş adamının mal varlıklarına nasıl el konulduğunu çarpıcı bir dille anlatan Pahl, yüzbinlerce öğretmenin, gazetecinin hatta baklava fabrikası sahiplerinin bile acımasızca tutuklanarak hapsedildiğini anlattı.













Jon Pahl ve kitabını Yunanca’ya tercüme eden Sotiris Livas (sağda)











KİTAP ÖNCESİ VE SONRASI









Konferansın sonunda soru cevap bölümüne geçildi, Bir izleyicinin ‘Kitaptan önce ve kitaptan sora, Fethullah Gülen ve hizmet hareketi ile ilgili görüşleriniz nasıl değişti, bir kaç örnekle anlatabilir misiniz?’ sorusuna Pahl, ‘Araştırmam boyunca Fethullah Gülen’in nasıl değiştiğini ve kendisini geliştirdiğini meselelere daha geniş perspektiften bakabildiğini gördüm. Doğduğu köy olan Korucuk’u ziyaret ettim. O küçücük köyde doğup, fikirlerinin dünya çapında yankı bulması, hatta bugün bulunduğumuz Atina’da bile konuşuluyor olması beni hayrete düşürdü. Sayın Gülen’in kız çocuklarının eğitilmesi, kadının toplumda ve Hizmet hareketi içindeki liderliğine vurgu yapması noktasındaki değerlendirmeleri de benim için çok anlamlı. Dünya çapındaki okullar ve Hizmet kurumlarında görev alan insanlarla yaptığım görüşmelerde, Demokrasinin Gülen Hareketi için ne kadar önemli olduğunu, Demokratik toplumlarda Gülen Hareketi’nin gelişme imkanının ne kadar fazla olduğunu görüyorum’ şeklinde cevapladı.





Bir diğer soru üzerine Pahl, Türkiye’deki baskıcı rejim tarafından sosyal bir soykırıma uğrayan Hizmet Hareketi’ne demokratik ülkelerin bakışını güçlendirebilecek çalışmaların yine bizzat Hizmet Hareketi gönüllülerinin ısrarlı çalışmaları ile mümkün olabileceğini belirtti.





KİTABIN YUNANCA TERCÜMESİ





Fethullah Gülen ve Hizmet Hayatı (Fethullah Gulen: A Life of Hizmet) kitabının yunanca çevirisini İyonya Üniversitesi Yabancı Diller, Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Sotiris Livas (??????? ??ß??) yaptı. Livas’ın 2016’da yayınladığı son kitabı da Fethullah Gülen’in Fikirleri ve Hizmet Hareketi üzerine incelemeydi ve ‘Küreselleşme, milliyetçilik ve İslam - Fethullah Gülen’in söylemi ve çalışması’ başlığını taşıyordu. (Globalization, Nationalism and Islam – Fethullah Güllen’s Discourse and Work in Turkey and the world).













KİTAP İMZALARKEN YAŞANAN KOMİK ANLAR





Konferansın ardından Fethullah Gülen ve Hizmet Hayatı (Fethullah Gulen: A Life of Hizmet) kitabını imzalayan Jon Pahl, Yunanca isimleri yazmakta güçlük yaşadı, bu da şakalaşmalara ve eğlenceli anların ortaya çıkmasına sebep oldu.





Yunanca genel olarak yazıldığı gibi okunan bir dil olmasına rağmen, bir kaç harfin birleşmesi ile oluşan sesler olduğu gibi, okunurken üç ayrı ses çıkartmak gereken harfler de var. Bu da Pahl’ın biraz zorlanmasına sebep olduysa da iki tarafın şakaları ile sıcak bir atmosfer oluştu. Bazı konuklar, isimlerin yazılışını küçük kağıtlara yazarak Pahl’e yardımcı oldu.