Samanyolu Haber /Spor / Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi?' sorusuna bakın ne cevap verdi /20 Şubat 2025 11:50

Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Chelsea döneminde beraber çalıştığı futbolcu John Obi Mikel'in programında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski oyuncusu John Obi Mikel'in podcast'ine konuştu.

Portekizli teknik direktör, "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna, "Lig. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi tek bir kritik ana bağlı değil, normal şartlarda en iyi takım kazanıyor. Türkiye'de böyle değil ama" yanıtını verdi.

"BENDEN DAHA ÇOK ŞEY BİLİYORDU"

Jose Mourinho, Chelsea'de birlikte görev çalıştığı John Obi Mikel ve Claude Makelele için gelen sorunun ardından, "Farklı nedenlerle başıma bela olan iki oyuncu! Mikel, dünyanın en iyisi olduğunu düşünen genç bir adamdı ama dünyanın en iyisi değildi. En iyi oyuncu olmasına yardımcı olmak zorundaydım. Makelele, 'altı numaranın' ne olduğunu benden daha iyi biliyordu, benden daha çok şey biliyordu. İnanılmazdı! Kariyerinin öyle bir evresindeydi ki, "Patron, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı var, bana hafta sonu izin verebilir misin?" diyen biriydi. İkisi de inanılmazdı" sözlerini sarf etti.

RANIERI YANITI

Mourinho, Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola için gelen soruya ise Claudio Ranieri yanıtını verdi. Deneyimli teknik direktör, "Claudio Ranieri'yi seçiyorum. Onları karşılaştırmak imkansız, iki farklı jenerasyonu veya bazı şeyleri yapma potansiyellerini karşılaştırmak imkansız. İkisi de Premier Lig'de tarihe geçen teknik direktörler ama benim için Premier Lig'in en efsanevi teknik direktörü Ranieri. Leicester City ile Premier Lig'i kazanmak benzersiz bir şey. Manchester United ya da Manchester City ile 5-6 kupa kazanmak harika bir şey ama Leicester City ile kazandığınızda aması yok. Benim için gördüğüm ve deneyimlediğim en inanılmaz kupaydı" ifadelerini kullandı.
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