Journalist Post: ‘Her şeye rağmen gazetecilik’

Yayınlanan basın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ endeksindeki ülkelerin sıralamaları her yıl degˆis¸tiriyor. Endekste u¨st basamaklara c¸ıkabilmek ic¸in hu¨ku¨metlerin maalesef o¨zel bir c¸abası yok. İşte böyle bir dönemde Journalist Post’un önemi ortaya çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok gazeteci Dünya Basın Özgürlüğü gününde bir araya gelerek, ifade ve basın hürriyetinin savunuculuğunu yazdıkları makaleler ile sürdürüyorlar.







Sürgün, kelime olarak yaşanılan yerden koparılmak anlamına gelse de aslında insanın hayattan koparılması anlamına geliyor. Her asırda gerçekleşen ve genel itibariyle diktatörlerin sebep olduğu bu sürgünler, en çok gazetecileri etkiledi.















Dünyanın 5 farklı ülkesinde sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan gazetecilerden sadece birkaç tanesinin hayatlarının yer aldığı Journalist Post’un yeni sayısı Dünya Basın Özgürlüğü gününde ‘Her şeye rağmen gazetecilik’ kapağı ile yayınlandı. Dünyanın tek çok dilli uluslararası dergisi olan Journalist Post’un bu sayısında 21 ülkeden gazetecilerin basın ve ifade özgürlüğü konulu makaleleri ile habercilik alanlarında gerçekleştirilen röportajları yer aldı. International Journalists Assosiaciton e.V çatısı altında yayına hazırlanan dergi için uluslararası birçok gazeteci destek verdi.





Sürgündeki hayatlarına tüm zorluklara rağmen devam eden Afganistan, Meksika, Mısır, Venezuela ve Türkiye’den ayrılarak gazeteciliklerine devam eden 5 gazeteci ile röportajlar JP’nin bu sayısında yer aldı.





Almanya’nın en büyük gazeteci kuruluşu DJU’dan Monique Hofmann, Güney Afrika Ulusal Editörler Forumu SANEF’in İcra Kurulu Direktörü Reggy Moalusi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Hollanda Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ana Karadarevic dernekler adına makaleleri ile destek verdiler. Brezilya’dan bölgenin en tanınmış 7 kişilik gazeteci ekibinin dosyalarının yanı sıra, Avustralya, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Filistin, Ukrayna, Yunanistan ve Malta’dan konu ve konuk kalemler basın ve ifade özgürlüğü konularında yazıları ile JP’yi renklendirdiler.





İstatistiklere göre, savaşta olmayan bir ülke için en fazla gazetecinin öldürüldüğü yer olan Meksika’nın ve dünyanın tanınmış gazetecilerinden Marcela Turati ile özel röportaj da son sayıda geniş şekilde yayınlandı.





Suroyo TV’nin kurucularından Yawsef Beth Turo ile Süryani Medyası üzerine röportajın yer aldığı JP’da ayrıca ‘Invisible’ belgeselini yapan gazeteci Marianna Kakaounaki ile de bir mülakat yer aldı. Malta’da öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın hikayesini Alman tecrübeli gazeteci Iris Rohmann kalem aldı. Ayrıca her sayıda büyük destek veren Rus gazetecilerin portrelerini özel olarak yayına hazırlayan Wahrheitskämpfer da Journalist Post’un bu sayısında yer aldı.





Gec¸tigˆimiz yılın son c¸eyregˆinde Taliban’ın yeniden Afganistan’ı kontrolu¨, bu yılın bas¸ında Rusya’nın Ukrayna’yı is¸gali, Meksika ve Haiti’de gazetecilerin hedef olması sonucu Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine go¨re yılın ilk 3 ayında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’i buldu.





Rus yanlısı medyanın dezenformasyon kampanyalarında o¨nemli bir rol oynayan hibrit savas¸ı su¨ru¨yor. Gazeteciler ic¸in du¨nyanın en tehlikeli u¨lkelerinden biri olarak bilinen Meksika’da, organize suc¸ o¨rgu¨tlerinin tehdidi ve Cumhurbaşkanı’nın saldırgan ve kutuplas¸tırıcı so¨ylemleriyle mu¨cadele ediyor. Haiti’de de gazeteciler yine c¸etelerin hedefindeler. Türkiye, Belarus gibi ülkelerde gazeteciler hala cezaevinde.





Yayınlanan basın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ endeksindeki ülkelerin sıralamaları her yıl degˆis¸tiriyor. Endekste u¨st basamaklara c¸ıkabilmek ic¸in hu¨ku¨metlerin maalesef o¨zel bir c¸abası yok. İşte böyle bir dönemde Journalist Post’un önemi ortaya çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok gazeteci Dünya Basın Özgürlüğü gününde bir araya gelerek, ifade ve basın hürriyetinin savunuculuğunu yazdıkları makaleler ile sürdürüyorlar.





Basın ve ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨ savunan du¨nyanın ilk ve tek c¸ok dilli dergisi Journalist Post farklı cogˆrafyalardaki meslektas¸larının kos¸ulsuz bir s¸ekilde salıverilmelerini ve du¨s¸u¨nce o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨ suc¸ sayan yasaların kaldırılmasını talep ediyor.







