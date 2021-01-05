Samanyolu Haber /Ekonomi / JP Morgan'dan çok konuşulacak Bitcoin fiyatı tahmini /05 Ocak 2021 12:57

JP Morgan'dan çok konuşulacak Bitcoin fiyatı tahmini

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, son dönemde yükseliş seyri içerisinde olan Bitcoin için tahminlerini paylaştı.

SHABER3.COM

JP Morgan, Bitcoin fiyatında uzun vadede önemli yukarı hareket potansiyeli olabileceğine dikkat çekti.

Paraanaliz.com'da yer alan habere göre JP Morgan Chase & Co, Bitcoin’in yatırım akışı için altın ile rekabet ettiğini ve uzun vadede Bitcoin fiyatında önemli artış için potansiyel olabileceğini söyledi.

JP Morgan stratejisti Nikolaos Panigrtzoglou, Bitcoin’in hali hazırda 575 milyar dolar olan piyasa değerinin, borsa yatırım fonları veya bütçe olarak özel sektörün altına yaptığı toplam yatırımı yakalamak için dört, altı kat daha artış göstermesi gerektiğini ifade etti. 

Bu piyasa değeri hedefi, Bitcoin fiyatının 146 bin dolar seviyesine kadar yükselmesi anlamına geliyor.
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