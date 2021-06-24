JPMorgan, Bitcoin’in geleceği için kötümser

Geçen ayki satışlar ve fiyat dinamikleri neticesinde Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürerken JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou tarafından yazılan rapora göre, bir Bitcoin fonu olan piyasa devi Grayscale Bitcoin Trust’ın hisse satışlarına dönük tahminler yüzünden Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürecek.







STRATEJİSTLER KÖTÜMSER





Bloomberg’in haberine göre, JPMorgan’ın stratejistleri yaptığı açıklamada, “Bu haftaki düzelmeye rağmen, Bitcoin ve kripto pazarı için olumsuz bakış açımızı terk etmekte isteksiziz. Sinyallerimiz genel olarak düşüş eğiliminde.” dedi.



