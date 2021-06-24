Samanyolu Haber /Ekonomi / JPMorgan, Bitcoin’in geleceği için kötümser /24 Haziran 2021 20:30

JPMorgan, Bitcoin’in geleceği için kötümser

JPMorgan stratejistlerine göre Bitcoin orta vadede düşüş eğilimini sürdürmeye devam edecek.JPMorgan’a göre, Haziran ve Temmuz ayları arasında büyük bir Bitcoin fonunda beklenen hisse satışı, dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi üzerinde yeni bir baskı kaynağı olacak.

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Geçen ayki satışlar ve fiyat dinamikleri neticesinde Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürerken JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou tarafından yazılan rapora göre, bir Bitcoin fonu olan piyasa devi Grayscale Bitcoin Trust’ın hisse satışlarına dönük tahminler yüzünden Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürecek.

STRATEJİSTLER KÖTÜMSER

Bloomberg’in haberine göre, JPMorgan’ın stratejistleri yaptığı açıklamada, “Bu haftaki düzelmeye rağmen, Bitcoin ve kripto pazarı için olumsuz bakış açımızı terk etmekte isteksiziz. Sinyallerimiz genel olarak düşüş eğiliminde.” dedi.

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