JPMorgan’dan faiz tahmini: 100 baz puan...

JPMorgan tarafından “TCMB faiz indirimlerini daha da yavaşlatacak” başlığıyla yayımlanan raporda, 23 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklendiği bildirildi. Banka, daha önce aynı toplantıya ilişkin 150 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünde bulunmuştu.





Raporu kaleme alan JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik, Ağustos ve Eylül aylarında açıklanan enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlerin TCMB’nin faiz indirimi hızını düşürebileceğine işaret etti.





YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ





JPMorgan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31,5’ten yüzde 32’ye yükseltti. Raporda, “Aralık toplantısında da 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz” ifadesi yer aldı.





Kurum, 2025 yıl sonu için politika faizi tahminini de yüzde 38’den yüzde 38,5’e çıkardı. 2026 yılında ise TCMB’nin her Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimlerine gideceği öngörüldü. Bu kapsamda, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 30’dan yüzde 30,5’e yükseltildi.





JPMorgan, genel görünüm açısından hem enflasyon hem de politika faizi için 2025 ve 2026 yıllarına yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.