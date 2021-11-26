JPMorgan'dan Türkiye bankalarına ilişkin kritik açıklama

''ENDİŞE KAYNAĞI FAKAT...''





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle dün bir araya geldi. Toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Banka genel müdürlerimizle karşılıklı görüşlerimizi değerlendirdik. İyi bir görüşme oldu. Biz zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Kavcıoğlu'nun açıklamalarının aardından JPMorgan analisti Konstantin Rozantsev, araştırma notunda istikrara kavuşmaya başlayan piyasa koşullarının ilgili tahvillerden daha fazla getiri elde edilmesini sağlayabileceğini belirterek, "Türkiye'de kredi risklerinin son haftalarda önemli ölçüde artmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Araştırma notunda, "Bankacılık sisteminde şu anda fon sorunu yaşandığına dair işaretler yok. Bizim görüşümüze göre döviz hareketlerinin mevduatlarda volatilite ya da dış borç döndürme oranına dair sorun yaratması daha büyük endişe kaynağı fakat bu risklerin uzak olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.