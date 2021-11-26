Samanyolu Haber /Ekonomi / JPMorgan'dan Türkiye bankalarına ilişkin kritik açıklama /26 Kasım 2021 12:20

JPMorgan'dan Türkiye bankalarına ilişkin kritik açıklama

JPMorgan, Türk bankacılık sisteminde şu anda fon sorunu yaşandığına dair işaretler görmediğini belirtti ve Garanti Bankası ile Akbank'ın sermaye benzeri tahvilleri için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle dün bir araya geldi. Toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Banka genel müdürlerimizle karşılıklı görüşlerimizi değerlendirdik. İyi bir görüşme oldu. Biz zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarının aardından JPMorgan analisti Konstantin Rozantsev, araştırma notunda istikrara kavuşmaya başlayan piyasa koşullarının ilgili tahvillerden daha fazla getiri elde edilmesini sağlayabileceğini belirterek, "Türkiye'de kredi risklerinin son haftalarda önemli ölçüde artmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

''ENDİŞE KAYNAĞI FAKAT...''

Araştırma notunda, "Bankacılık sisteminde şu anda fon sorunu yaşandığına dair işaretler yok. Bizim görüşümüze göre döviz hareketlerinin mevduatlarda volatilite ya da dış borç döndürme oranına dair sorun yaratması daha büyük endişe kaynağı fakat bu risklerin uzak olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber JPMorgan'dan Türkiye bankalarına ilişkin kritik açıklama Sonraki Haber >>

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:57