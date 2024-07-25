JPMorgan'dan Türkiye ziyareti: Ekonomi raporundan öne çıkanlar

Analistler ziyaret kapsamında Türkiye'de 20 banka ve şirket ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında hazırlanan raporda, Türkiye'nin borçlanma tarafında geride bırakılan 12 aylık dönemde güçlü bir performansa imza attığı ancak bu durumun şirketlerin temellerini geliştirmediği ifade edildi.





RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR





* Yüksek enflasyon, iç talebin zayıflamasına ve satın alma gücünün düşmesine neden oluyor.





Kredi kartı ve KOBİ kredilerinde bazı bozulmalar görülmeye başladı. Daha büyük kurumsal kredilerde de bazı bozulmalar bekleniyor.





ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de gerçekleştirdiği kurumsal ziyaretler kapmasında elde ettiği bulguları paylaşmak ve yatırımcılar için Türkiye'deki makroekonomik durumu değerlendirmek amacıyla bir rapor kaleme aldı.Banka uzmanlarının 'Türkiye Kurumsal Gezi ve Strateji Güncellemesi' başlıklı raporundan öne çıkanlar şöyle:* Türkiye, geleneksel para politikasına dönüşle birlikte olumlu makro ekonomik ivmeyi sürdürmektedir.* Yetkililer, enflasyon baskısını azaltmak için sıkı para politikalarına bağlı kalmaya devam etmektedirler.* Devlet bankalarının kredi vermeyi azaltması ve önerilen vergi önlemleri, para sıkılaştırmayı tamamlamaktadır.* Vergi düzenlemeleri ve elektrik fiyat artışları, kısa vadede enflasyonu geçici olarak artırabilir.* İç talebin 2024'ün ikinci yarısında durgunlaşması bekleniyor, ancak büyüme oranları hala düşük değil.* 2024-25 yıllarında yıllık yüzde 3-3,5 oranında reel GSYİH büyümesi bekleniyor.* TL'nin reel değerlenmesi, enflasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.* TL'nin değerlenmesi, dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Son aylarda döviz ve KKM'den TL mevduatlarına dönüşler yaşandı. Yüksek TL mevduat faiz oranları ve istikrarlı TL, dönüşlerin ana sebeplerinden biri.* Kredi büyüme sınırları bankaları kredi vermeyi sınırlamaya teşvik ediyor. Bankalar, kredi kalitesinde çok hafif bir bozulma bekliyor ancak bunun yönetilebilir seviyelerde kalacağını öngörüyor.* Türk şirketlerinin çoğu, reel TL'nin değer kazanmasından ve yüksek enflasyon baskısından olumsuz etkilenmektedir. Ancak, genel kredi temelleri sağlıklıdır.* Bankalar, kredi kartları ve KOBİ kredilerinde kredi kalitesinde bir miktar bozulma görmeye başladı.* Bankalar, kredi kalitesinde hafif bir bozulma beklemekte ancak bunun yönetilebilir seviyelerde olacağını öngörmektedirler. Ayrıca, son dönemde TL mevduatlarının arttığını gözlemlemektedirler.