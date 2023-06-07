Samanyolu Haber /Spor / Jude Bellingham resmen Real Madrid'de! /07 Haziran 2023 19:08

Jude Bellingham resmen Real Madrid'de!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın transferi konusunda İspanya ekibi Real Madrid ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

SHABER3.COM

İspanya LaLiga'da sezonu 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı. İspanyol ekibi, Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki orta saha Jude Bellingham için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamaya göre Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon Euro sabit transfer bedeli ödeyecek. Yapılan açıklamada ayrıca İspanyol ekibinin ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödeneceği belirtildi.

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon Euro bedel ile transfer olan Bellingham bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki oyuncu, İngiltere Milli Takım formasını da 24 kez terletti.
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