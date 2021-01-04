Julian Assange'ın ABD'ye iade talebi reddedildi

Avustralyalı gazeteci Julian Assange'ın İngiltere'de yargılandığı davada Assange'ın ABD'ye teslim edilmesine ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD'ye teslim edildiği takdirde idamla yargılanma tehlikesiyle yüzleşecekti.







Assange, İngiltere'deki Belmarsh hapishanesinde ABD'nin iade talebiyle ilgili bir buçuk yılı aşkın süredir bir karar bekliyor. Washington, gazeteciyi, WikiLeaks'in Pentagon savaş kayıtlarını ve Dışişleri Bakanlığı belgelerini yayınlamasıyla ilgili yargılamak istiyor.





İngiltere Bölge Yargıcı Vanessa Baraitser, ABD'nin WikiLeaks'in kurucusu ve gazeteci Julian Assange'ı teslim etme talebini reddetme kararı aldı. Baraitser, ABD'ye teslimin Assange'ın akıl sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olacağını belirtti ve ABD'nin talebine karşı, gazetecinin intihar etme riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle karar verdiğini söyledi.





Duruşmalar sırasında, birkaç tanık Assange'ın hapishane koşullarının kendisini depresyon ve intihar açısından yüksek riske soktuğunu ve gazetecinin ABD'ye teslim edilmesi halinde bu sorunların daha da kötüye gideceğini belirtti. Yine mahkemede ifade veren psikiyatrist Michael Kopelman, Assange'ın hücresinde gizli bir jilet bulunduğunu belirterek hastasının kendi hayatına son vermenin yollarını düşündüğünü sözlerine ekledi.





Assange, Chelsea Manning ile, Afgan ve Irak savaş suçlerı kayıtları ve gizli Dışişleri Bakanlığı verileri gibi gizli belgeleri "çalmak" için Savunma Bakanlığı ağına girmek üzere komplo kurmak suçundan ABD'de aranıyor. Ayrıca, verileri yayınlamakla bağlantılı olarak 1917 tarihli ABD Casusluk Yasası uyarınca toplam 17 suçlama ile karşı karşıya olan Assange, suçlu bulunduğu takdirde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.