Samanyolu Haber /Spor / Jurgen Klopp yeni kararını verdi /28 Nisan 2022 21:36

Jurgen Klopp yeni kararını verdi

Futbol sektörünün önde gelen teknik direktörlerinden Jurgen Klopp'un yeni sözleşmesiyle ilgili kararını verdiği açıklandı.

SHABER3.COM

Almanya'da Dortmund kulübüyle de başarılar elde eden ve son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un yeni sözleşmesiyle ilgili kararını verdiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Alman teknik direktör Jurgen Klopp, İngiliz kulüp Liverpool ile 2024 yılında sona erecek kontratını uzattığını ve 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Klopp, "Burada, iki sene daha kalacağım. Sadece ben değil tüm antrenörlerim de kalacak. Bence önemli olan da bu. Eşim kalmamı istedi, iyi bir koca olarak eşiniz kalmanızı istediğinde ne yaparsınız, kalırsınız. Nedenlerden biri de bu ama tek neden değil. Kulübü seviyorum, harika bir yer. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. 6.5 yıldır buradayım. Yıllar önce kulüp Alman teknik direktör getirmenin iyi bir fikir olduğunu düşündü ve buradayız. Futbol için uzun bir süre. Umarım bu sürenin birlikte tadını çıkartırız. Yakında görüşmek üzere" dedi.
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