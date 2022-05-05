Samanyolu Haber /Ekonomi / Justin Bieber'a ''Ferrari'ye tüp taktıran adam'' muamelesi /05 Mayıs 2022 09:51

Justin Bieber'a ''Ferrari'ye tüp taktıran adam'' muamelesi

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracı boyadığı için markayla karşı karşıya geldi. İtalyan otomotiv markası, Bieber'ı kara listeye aldığını duyurdu.

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Kanadalı popçu Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracını 2016’da neon mavi renge boyadığı için markayla karşı karşıya geldi.

Merkezi İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber’ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bieber’ın ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan “Aracı açık artırmaya çıkarma” engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.

İngiliz The Times, Ferrari’nin resmi internet sitesinde yer alan kuralları da mercek altına aldı. Kurallar arasında aracı satın alan kişinin bir yıl içinde aracı tekrar satması yasaklanırken, satış kararının önce Ferrari’ye iletilmesi gerektiği de belirtiliyor.

The Times’a konuşan en büyük Ferrari sahipleri kulübünün başkanı Fabio Barone, “Bu kurallar markanın onurunu korumak için önemli” dedi.

BİR ŞEHİR EFSANESİ OLARAK FERRARİ'YE TÜP TAKTIRAN ADAM

2004 yılında, bazı Türk medya kuruluşlkarında 'Belçika’da bir Türk işadamı Ferrari’sine LPG taktırmak istedi. Şirket 145 bin Euro’luk arabayı derhal elinden aldı' şeklinde haberler yapılmıştı. Bu haberlerde adı geçen Uğur C'nin asıl kimliği hiç bir zaman ortaya çıkmadı.

Haberin detayları şöyleydi:

Belçika'daki Türk işadamı Uğur C. 145 bin Euro'ya (250 milyar TL) satın aldığı Ferrari'sine "Çok benzin yakıyor" diyerek LPG (otogaz) taktırmak istedi.

Türk Tamirciler LPG'yi Takamadı!

LPG tesisatını bir türlü takamayan Türk oto tamircileri, İtalyan devinin Brüksel temsilcisinden yardım isteyince olay patlak verdi. Şok geçiren Ferrari yetkilileri hemen Uğur C.'nin evine gitti.

Ferrari: İlk Kez Başımıza Geliyor

El koydukları otomobilin bedelini Uğur C.'ye geri ödeyen Ferrari'ciler "İlk kez böyle bir şey yaşadık. LPG'ye izin verseydik şirketin prestijini sarsardık" diye konuştu.
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