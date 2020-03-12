Samanyolu Haber /Dünya / Justin Trudeau kendini virüs tecritine aldı /12 Mart 2020 21:22

Justin Trudeau kendini virüs tecritine aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya korona virüsü testi yapıldı. Justin Trudeau'nun, sonuçlar çıkana dek kendisini evde tecrit edeceği açıklandı.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile eşi Sophie Trudeau’nun, yeni korona virüsü nedeniyle kendilerini evlerinde tecrit edecekleri açıklandı. Kararın, Sophie Trudeau’nun grip benzeri belirtiler göstermesi üzerine alındığı belirtiliyor. Buna göre, Sophie Trudeau’ya test de yapıldı anck sonuçlar henüz açıklanmadı.

Trudeau’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Kısa süre önce Londra’daki bir konuşmadan dönen Sophie Grégoire Trudeau, dün gece düşük ateş de dahil olmak üzere, grip benzeri hafif belirtiler göstermeye başladı. Derhal tıbbi yardım aldı ve kendisine COVID-19 virüsü için test yapılıyor” denildi.

Sophie Trudeau’nun test sonuçlarını evinde beklediği, semptomların hafiflediği ancak 48 yaşındaki Justin Trudeau’nun elinin test sonucu çıkana kadar önlem olarak evden çalışacağı belirtildi. Trudeau, bugün ve yarın için planlanan yüz yüze görüşmelerini de telefonla gerçekleştirecek. Açıklamada, çiftin üç çocuğunun da evde olup olmadığına bir ayrıntıya yer verilmedi.

Kanada’da şu an 100’ün üzerinde korona virüsü vakası bulunuyor. Sayının bir hafta içinde iki kat yükseldiğine dikkat çekiliyor. 
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