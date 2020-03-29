Juventus futbolcuların maaşlarını kesecek : 90 milyon euro tasarruf!

İtalya, corona virüsünden en sert biçimde etkilenirken ülkenin dev kulübü Juventus’ta da Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala’nın testleri pozitif çıkmıştı.





Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Serie A’da da futbola ara verilirken Juvetus, bu arada bir ekonomik kriz yaşamanın eşiğine gelmemek için oyuncular ve teknik heyetle bir anlaşma yapıldığını açıkladı.



