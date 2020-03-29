Samanyolu Haber /Spor / Juventus futbolcuların maaşlarını kesecek : 90 milyon euro tasarruf! /29 Mart 2020 07:51

Juventus futbolcuların maaşlarını kesecek : 90 milyon euro tasarruf!

Juventus, A Takım oyuncuları ve teknik heyetle, maaş kesintileri konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Juve; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan anlaşmayla yaklaşık 90 milyon euro tasarruf edileceğini duyurdu.

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İtalya, corona virüsünden en sert biçimde etkilenirken ülkenin dev kulübü Juventus’ta da Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala’nın testleri pozitif çıkmıştı.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Serie A’da da futbola ara verilirken Juvetus, bu arada bir ekonomik kriz yaşamanın eşiğine gelmemek için oyuncular ve teknik heyetle bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Juventus’un resmi internet sitesinden yapılan paylaşıma göre Juve, A Takımı oyuncuları ve teknik heyetle, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan bir maaş kesintisi anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya göre yaklaşık 90 milyon euro tasarruf edileceği açıklamada ifade edildi.
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