Samanyolu Haber /Spor / Juventus, Merih Demiral'ın bonservis bedelini açıkladı /20 Temmuz 2021 22:09

Juventus, Merih Demiral'ın bonservis bedelini açıkladı

Juventus yönetiminin, milli yıldız Merih Demiral için belirlenen bonservis bedelini açıkladığı ifade edildi.

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Everton'ın ilgilendiği Milli stoper Merih Demiral için Juventus 40 milyon Euro talep ediyor.

Siyah-beyazlıların, 2019'da Sassolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcu, kendisine bir türlü düzenli olarak ilk 11'de yer bulamadı.

21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus formasını Serie A'da sadece 15 kez giyebildi. Torino ekibine geri dönen Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin, bu yaz Merih'in ayrılmasına onay vereceği söyleniyor. Demiral, önümüzdeki günlerde Allegri ile geleceği hakkında görüşmelere başlayacak.

Juve yetkilileri, Allegri'nin yeni sezon planlarında yer almaması durumunda, Merih'in değerini 40 milyon Euro olarak belirledi.
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