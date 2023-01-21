Juventus'a 15 puan silme cezası! 8 sıra gerilediler

Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus, ağır bir ceza aldı.

15 PUAN SİLME CEZASI



Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda İtalyan devi, 15 puan silme cezası aldı.

Ayrıca mahkeme dönemin sportif direktörü Paratici'ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene'ye 2 yıl, Cherubini'ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved'e 8 ay futboldan men cezası verdi.

8 SIRA GERİLEDİ

Serie A'da 47 puanla Napoli, liderliğini sürdürürken Milan 38, Juventus ve Inter 37 puanla onları takip ediyordu. Verilen ceza sonucunda 22 puana düşen Juventus, 11. sıraya gerilemiş oldu

FEDERASYON DUYURDU

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus'a 15 puan silme cezası ve 11 Juventus yöneticisinin cezalarını resmen duyurdu. Davada adı geçen diğer kulüpler Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara ve Pescara'nın yöneticileriyle birlikte beraat ettikleri aktarıldı.

İtalyan basınında hangi yorumlar yapıldı?





Ulusal gazeteler bugün baş sayfalarından bu cezaya yer verirken bazı spor gazeteleri karara karşı net tavır gösterdi.





Juventus gibi Torino merkezli olan Tuttosport gazetesi, "Deli işi" manşetiyle çıktı. Gazete, Juventus’un ‘günah keçisi’ ilan edildiğini savundu.





Corriere dello Sport da "Çok ağır ceza" ile Juventus’un "Asfalta gömüldüğü yorumunu" başlığına taşıdı.





La Gazzetta dello Sport’taki bir yorum yazısında ise "Juventus’un cezalandırılması doğru ama taraftarları aşağılanmamalı" denildi. Yazıda, "Yıllardır süren akılsız bir yönetim şekli ortaya çıktı. Başka yaptırımlar da gelebilir, şimdi yöneticilerin görevi kibirden uzak şekilde yeniden yola koyulmak" görüşü yer aldı.





Sosyal medyada da, başta Juventus taraftarı olduklarını söyleyen kullanıcılar olmak üzere bir cephede takıma haksızlık yapıldığını savunanlar yer aldı.





Juventus’a ceza getiren uygulamayı başka takımların da yaptığını öne sürenler de oldu. Bazı Juventus destekçileri de Serie A maçlarını yayımlayan kanallara üyeliklerini iptal etmek gibi protesto eylemleri önerdi.





Karşı cephedeki görüşleri savunanlar arasında ise "Juventus’un aldığı hasarın, bu takımın İtalyan futboluna verdiği hasar karşısında bir hiç" olduğunu söyleyenler ve "İtalyan futbolunun utancısınız" diyenler de oldu.





Juventus, 17 yıl önce de "Calciopoli" olarak anılan skandal nedeniyle Serie A’dan Serie B’ye düşürülmüştü.





Serie A’da 36 şampiyonluk ile rekor sahibi olan takım geçen sezonu ise 4. sırada ve 254 milyon Euro zararla kapamıştı.





Kulübün başkanı Andrea Agnelli de dahil tüm yönetim kurulu geçen Kasım ayında istifa etmişti. Geçen Çarşamba günü yeni yönetim kurulu ve yeni başkan Gianluca Ferrero göreve gelmiş, Ferrero başkan olarak ilk açıklamasında, "Gelecek aylarda önemli mücadeleler bizi bekliyor, üstelik sadece sahada değil. Juventus’u hep beraber savunacağız" demişti.