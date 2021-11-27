Samanyolu Haber /Spor / Juventus'a polis baskını /27 Kasım 2021 11:01

Juventus'a polis baskını

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un mali işlemlerindeki usulsüzlük sebebiyle soruşturma altında olduğu bildirildi. İtalyan mali polis ekipleri, kulübün Torino ve Milano'daki ofislerinde ve tesislerinde arama yaptı.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus'un Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yaptı.

Aramalar haricinde Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, kulübün eski sportif direktörü Fabio Paratici'nin aralarında bulunduğu 6 kişinin soruşturuldukları belirtildi.

Soruşturmada, kulübün onaylanan 2019 ve 2021 yılları arasındaki mali hesap ve tablolarının incelendiği, özellikle futbolcu transferlerine ve bu transferlerin gerçekleşmesine aracılık eden menajerlik şirketlerinin hareketlerine odaklanıldığı kaydedildi.

Corriere dello Sport'un haberinde de soruşturmada incelenen bir transferin de 2020 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ile Miralem Pjanic ile Brezilyalı Arthur'un takas edilmesinin olduğu belirtildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde ise Mayıs 2021'de başlayan ve 'Prisma' adı verilen soruşturma çerçevesinde, kulüp binasındaki aramaların, Juventus’un aynı zamanda borsada işlem gören bir şirket olması sebebiyle borsa kapandıktan sonra yapıldığı bilgisi de yer aldı.
Bu arada, İtalya Piyasa Denetleme Kurumu (CONSOB) ile İtalya Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Kulüplerini Denetleme Komisyonu’nun (COVISOC) ayrıca kendi soruşturmalarını da başlattıkları bildirildi.
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