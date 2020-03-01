Samanyolu Haber /Spor / Juventus'ta Koronavirüs şoku! /01 Mart 2020 21:13

Juventus'ta Koronavirüs şoku!

İtalya Serie A takımı Juventus'un U23 takımında 3 futbolcuda Koronavirüs tespit edildi. Futbol takımında bütün futbolcuların gözlem altına alındığı ifade edildi.

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İtalya'da Koronavirüs vak'aları her geçen gün artmaya devam ediyor. 

23 Şubat Pazar günü oynanan Juventus-Pianese (U23) mücadelesinin akabinde deplasman ekibinin kadrosunda bulunan üç oyuncunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Şoke eden haberin akabinde Juventus Kulübü tedbiren U23 takımının antrenmanlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıklarken, oyunculara evlerinde kalması uyarısında bulundu.

KORONAVİRÜS JUVENTUS A TAKIMINA BULAŞTI MI?

RT Sport'un haberine göre Juventus U23 Takımı'nda 3 futbolcuda Koronavirüsü testleri pozitif çıktı. 

İtalyan ekip idmanları durdururken futbolcuları müşühade altına aldı. Hastalığın A Takım'da herhangi bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor.
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