JWF'den genç gazetecilere büyük fırsat: Uluslararası sertifika şansı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Medya ve Gazetecilik Webinarları (MJW) 2025 için başvurular başladı.





26 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan program, medya ve iletişim alanında kariyer hedefleyen genç profesyonelleri ve insan hakları savunucularını küresel bir öğrenme ağına dahil etmeyi amaçlıyor.





Program Broşürü: MJW 2025 PDF









Deneyimsel Öğrenmeye Dayalı Sertifika Programı

MJW 2025, gazetecilik ve medya alanında teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlayan yoğun bir eğitim ve mentorluk programı olarak öne çıkıyor. Katılımcılar; medya okuryazarlığından dijital güvenliğe, otoriter rejimlerde gazetecilikten insan hakları savunuculuğuna kadar pek çok alanda bilgi ve beceri kazanacak.





Program, özellikle üniversitelerin gazetecilik, iletişim ve medya bölümlerinde okuyan öğrenciler ile kariyerlerinin başındaki medya profesyonelleri için tasarlandı. Sertifika programı kapsamında, önde gelen gazeteciler, akademisyenler ve medya uzmanlarıyla doğrudan etkileşim imkânı sunulacak.





MJW 2025 program takvimi:

26 Mayıs 2025, Pazartesi

Panel: Araştırmacı Gazeteciliğin Etikleri ve Stratejileri: Otokratik Rejimler Üzerinden Vakalar

10:00 – 11:30 EST





28 Mayıs 2025, Çarşamba

Eğitim: Medya Okuryazarlığı ve Anlatıların Kutuplaşma ve Bilgi Kirliğine Etkileri

10:00 – 11:30 EST





30 Mayıs 2025, Cuma

Eğitim: Uluslararası Baskı, Sansür ve Dijital Saldırılarla Mücadele Yöntemleri

10:00 – 11:30 EST





2 Haziran 2025, Pazartesi

Panel: Gazetecilik ve İnsan Hakları Savunuculuğu Arasındaki Güçlü Bağlantı

10:00 – 11:30 EST





4 Haziran 2025, Çarşamba

Panel: Medya ve Basın Özgürlüğü Kuruluşlarının Tanıtımı

10:00 – 11:30 EST





Geleceğin Gazetecilerine Uluslararası Ağ Desteği

JWF tarafından her yıl düzenlenen bu küresel webinar serisi, medya özgürlüğü, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde yeni nesil gazetecilerin donanımlı bir şekilde yetişmesini amaçlıyor. Program sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika da takdim edilecek.





Gazetecilik mesleğini insan hakları ekseninde sürdüren ve dijital çağın zorluklarına karşı kendini geliştirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat olan MJW 2025 hakkında daha fazla bilgiye www.jwfacademy.org ve www.jwf.org adreslerinden ulaşılabilir. (Kaynak: TR724)