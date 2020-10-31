Kâbe'de saldırı şoku!

SAMANYOLUHABER- Kimliği açıklanmayan bir kişi 1,7 milyar Müslümanın kıblegâhı Kâbe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a saldırı teşebbüsünde bulundu.





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde polislerin ve etraftakilerin şaşkın bakışları arasında bir otomobil hızla Mescid-i Haram'ın giriş kapılarından birine doğru son sürat ilerliyor.





Mescid-i Haram'ın giriş kapısına çarptıktan sonra duran otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.



SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI





Saldırı girişiminde herhangi bir yaralanma veya ölüm vak'ası bildirilmedi. Suudi polisi saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.





27 Ekim 2017'de üzerinde bomba ile Kâbe'ye girmeye çalışan bir kişi, güvenlik görevlilerince engellenince kendisini patlatmıştı.





6 kişinin yaralandığı saldırıyla irtibatlı oldukları iddiası ile 5 kişi gözaltına alınmıştı.