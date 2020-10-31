Samanyolu Haber /Dünya / Kâbe'de saldırı şoku! /31 Ekim 2020 19:06

Kâbe'de saldırı şoku!

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Kâbe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'da ibadeü edenler saldırı dehşeti ile sarsıldı. Saldırgan gözaltına alındı.

Kâbe'de saldırı şoku!

SAMANYOLUHABER- Kimliği açıklanmayan bir kişi 1,7 milyar Müslümanın kıblegâhı Kâbe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a saldırı teşebbüsünde bulundu. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde polislerin ve etraftakilerin şaşkın bakışları arasında bir otomobil hızla Mescid-i Haram'ın giriş kapılarından birine doğru son sürat ilerliyor. 

Mescid-i Haram'ın giriş kapısına çarptıktan sonra duran otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. 

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Saldırı girişiminde herhangi bir yaralanma veya ölüm vak'ası bildirilmedi. Suudi polisi saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

27 Ekim 2017'de üzerinde bomba ile Kâbe'ye girmeye çalışan bir kişi, güvenlik görevlilerince engellenince kendisini patlatmıştı. 

6 kişinin yaralandığı saldırıyla irtibatlı oldukları iddiası ile 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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