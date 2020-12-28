Samanyolu Haber /Gündem / Kâğıt topluyordu, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu /28 Aralık 2020 10:37

Kâğıt topluyordu, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçimini kâğıt toplayarak temin eden Hakan Efe, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Türkiye 25'incisi oldu.

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936 bin 147 kişinin ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 25'inci olmayı başaran Hakan Efe'nin kâğıt toplarken çekilmiş fotoğrafı, kamu atamalarındaki liyakat tartışmalarının sembollerinden biri oldu.

Efe, Antalya'da fen lisesinden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanmıştı.

Okul beğenmeyen Efe bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yapmıştı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'Nİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Efe, Independent Türkçe'ye verdiği mülakatta, "Marmara Üniversitesi'nde maddi imkânsızlıklar içinde 1,5 yıl kadar okudum. Okulu bitirmeye çalışırken annemin kanser olduğunu öğrendim. Ülkedeki bazı sorunları da kafama takıyordum. Okuldan ayrıldım ve Antalya'ya döndüm. En azından son günlerinde annemin yanında olmak istiyordum." dedi.

Efe, 2018 yılında da KPSS'ye girdiğini ve Türkiye 13'ncüsü olduğunu anlattı.

Yarım bırakmak zorunda mecburiyetinde Marmara Üniversitesi'ne memur olarak atanan Efe, burada amirleriyle tartışmaya başladığını söyledi.

Efe, "İşlerini yapmıyorlardı. Aslında memuriyetten başka her şeyi yapıyorlardı. Amirler çalışmayınca iş yükü daha alttakilerin sırtına biniyordu. Ben de bu durumu Genel Sekretere şikâyet ettim. İşini yapmayan onlardı, ancak sürülen ben oldum. Görev yerimi değiştirdiler. Bu benim çok ağrıma gitti ve ‘Memuriyetiniz sizin olsun' diyerek istifa ettim. Teoride mükemmel bir devletimiz var, fakta pratikte kesinlikle öyle değil."

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