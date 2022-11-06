Samanyolu Haber /Dünya / K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü /06 Kasım 2022 11:25

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da K-Pop grubu NCT 127'nin ülkede gerçekleştirdiği ilk konser, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılması üzerine yarıda kesilmek zorunda kaldı.

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, K-Pop grubu NCT 127, Endonezya'da gerçekleştireceği bir dizi konserin ilk gününde performanslarını sergilemek için sahneye çıktı.

Grubun sahneye çıktığı ilk anlarda ayakta duran kalabalığın sahneye doğru ilerlemesiyle, alanda kargaşa yaşandı.

Müzik grubu üyeleri, ilk anlarda yaşanan kargaşayı önlemek için kalabalık dinleyici grubunun öndeki demirlere baskı yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

K-Pop grubu üyelerinin ve alandaki yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kargaşanın devam etmesi üzerine, grup sahneden ayrıldı ve konser yarıda kesilmek zorunda kaldı.

Bölge polisi daha sonra en az 30 seyircinin bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Konserin organizatörü Dyandra Global, konserde neler olduğunu açıklığa kavuşturmak ve ilgili herkesten özür dilemek için bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Kimse yaralanmadığı için çok minnettarız. Ancak seyircinin güvenlik ve emniyetini birinci öncelik olarak gördüğümüz için gösterinin durması kaçınılmaz oldu." ifadelerine yer verildi.

Doğu Java'nın Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda 1 Ekim 2022'de meydana gelen izdihamda 133 kişi hayatını kaybetmişti.
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