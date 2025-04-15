Samanyolu Haber /Spor / Kaan Kahriman Avrupa Şampiyonu oldu /15 Nisan 2025 21:16

Kaan Kahriman Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada Kaan Kahriman 146 kiloyu kaldırdı ve Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.

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Avrupa Halter Şampiyonası’nda heyecan sürerken milli halterciler ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Son olarak, 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldıran Kaan Kahriman, altın madalyanın sahibi oldu.
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