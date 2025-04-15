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Kaan Kahriman Avrupa Şampiyonu oldu
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Kaan Kahriman Avrupa Şampiyonu oldu
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15 Nisan 2025 21:16
Kaan Kahriman Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada Kaan Kahriman 146 kiloyu kaldırdı ve Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.
SHABER3.COM
Avrupa Halter Şampiyonası’nda heyecan sürerken milli halterciler ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.
Son olarak, 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldıran Kaan Kahriman, altın madalyanın sahibi oldu.
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